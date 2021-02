Rodrigo Bocardi e Nego Di Reprodução/Montagem

Publicado 20/02/2021 11:49

Ex-participante do 'BBB 21', Nego Di usou as redes sociais para negar que tenha ameaçado Rodrigo Bocardi. Em um vídeo publicado nas redes sociais em que lamenta o 'linchamento' após a sua saída do reality da Globo, ele classificou como uma 'treta de internet' a polêmica que se envolveu com o apresentador do 'Bom Dia São Paulo'.

"Apareceu um jornalista que falou que eu ameacei ele. Inclusive tenho o registro da postagem que eu fiz que não tem tom de ameaça nenhuma. Eu só cobrei ele de uma situação, não era uma acusação, era uma situação real, que tem vídeo, onde ele teve uma atitude extremamente racista com um rapaz que estava numa estação de metrô. Eu cobrei ele, sim, porque eu sempre fiz isso na internet. Tem várias outras situações em que eu cobrei pessoas que têm registro dos erros, eu cobrei. E aí os meus seguidores foram lá, reclamaram, xingaram as pessoas. É o mínimo que eu posso fazer. Estou lutando pela minha causa, estou defendendo a minha bandeira", disse no vídeo o humorista.

A confusão começou por conta de um episódio que aconteceu em fevereiro do ano passado. Durante uma matéria do 'Bom Dia Brasil', o apresentador identificou um jovem negro usando a camisa do clube Pinheiros como um pegador de bolas de tênis e o rapaz, na verdade, era um atleta do time de polo aquático do clube. Na época, Bocardi foi acusado de preconceito e depois explicou a situação. "Eu pratico tênis no Clube Pinheiros. Os jogadores de tênis não usam uniformes, mas os pegadores/rebatedores, sim. Não frequento outras áreas do clube onde outros esportes são praticados. E não sabia que a camiseta era parecida", cometou Bocardi que revelou a situação logo depois da saída de Nego Di do 'Big Brother Brasil'.