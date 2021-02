Gilberto Reprodução

Publicado 20/02/2021 15:24

A temperatura na casa do 'BBB 21' já estava quente por conta do calor deste sábado (20), quando uma confusão envolvendo vários participantes inflamou os ânimos. Gil se descontrolou na discussão com Arthur e saiu gritando pela casa que iria sair do reality. O economista acusava alguns brothers de mudarem seus discursos: "Chega, me tirem daqui. Me botem no paredão. Votem em mim. Eu estou indignado, quero sair daqui. Me botem no paredão. Eu não aguento mais, chega. Eu vou perder tudo o que eu ganhei".

Gilberto e Arthur se desentenderam depois que Karol Conká acordou o crossfiteiro para perguntar algo sobre burburinhos envolvendo o nome dos dois. Depois de conversar com Arthur, a rapper foi até Gil e comentou: "Falei com Arthur agora e estou chateado com você". Gil resolveu conversar diretamente com Arthur e Karol para resolver a situação, mas o clima esquentou ainda mais e o boy da Carla Diaz gritou para Gil: " Zé ruela do caralho. Você não quer cachorrada? Ele se perde no que ele fala. Louco da cabeça".

Gilberto fica nervosos e é acalmado por outros brothers na academia. Após a discussão, Sarah explica a versão de Gilberto para brothers que estão próximos a ela. "O Arthur voltou a virar opção de voto dele por causa do veto". Juliette, que está por perto, reforça junto à sister, que continua. "Não era opção de voto dele mesmo. O que ele ficou mais chateado foi o Arthur ter abraçado ele, falado 'eu quero corrigir o meu erro' e, no dia seguinte, vetou", continua a consultora de Marketing Digital.