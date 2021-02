Taís Araujo Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 05:00 | Atualizado 23/02/2021 06:31

Nos bastidores do 'Superbonita', apresentado por Taís Araújo, no GNT, comenta-se que Lázaro Ramos pediu para sua mulher não gravar mais o programa na casa deles. Dizem que o ator se sentia incomodado com as gravações, já que elas atrapalhavam a rotina da casa e da família. Por conta da reclamação, a produção da atração teve que arranjar um estúdio para que Taís pudesse continuar no comando da atração.