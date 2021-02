GKAY mudou o visual e agora está mais loira do que nunca Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 05:00

A influenciadora GKAY já começou a semana deixando seus seguidores chocados com a mudança em seu visual. Ela, que antes tinha luzes, agora está com as madeixas completamente platinadas. "Linda, loira e no nosso país", escreveu GKAY ao compartilhar fotos de seu novo cabelo loiríssimo.