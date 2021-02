Ju Isen e Anitta Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 05:00

São quatro anos de críticas por ter exposto as partes íntimas durante uma entrevista para RedeTV! no Carnaval de 2017 e, neste final de semana, Ju Isen ficou surpresa com a repercussão do vídeo, onde Anitta revela ter feito uma tatuagem anal há anos e que até já retocou o desenho. A influenciadora relembra que no seu caso a exposição foi acidental, já que a pintura corporal não ficou muito boa. "Eu confiei na palavra do artista e dispensei o tapa-sexo. Não deu muito certo e eu acabei mostrando demais. Mostrei as minhas partes íntimas. Na época, todo mundo me acusou de ter feito de propósito para me exibir. E a Anitta? O que ela fez? Ninguém criticou, né?", questionou a modelo.

O vídeo polêmico de Anitta, que havia sido publicado no OnlyFans da cantora, uma plataforma paga de conteúdo adulto, acabou vazando nas redes sociais e virou assunto nacional. Ju Isen detonou os haters e disse que são dois pesos e duas medidas entre ela e a cantora: “Fui linchada e Anitta recebeu aplausos por expor a tatuagem anal. São dois pesos e duas medidas. Recebi tantos xingamentos, que quase entrei em depressão. Hoje, me sinto melhor, mas é uma situação que me incomoda bastante por ser sempre lembrada", explicou.