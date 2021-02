Bruna Marquezine Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 22:37 | Atualizado 22/02/2021 22:39

Bruna Marquezine está ousadíssima um ensaio fotográfico para uma grande marca de jeans. A atriz publicou vários cliques de tirarem o fôlego como fazendo topless e posando de forma sensual com roupas curtas e cavadas. Mas, a maior surpresa está na versão cantora da filha de Telmo e Neide Maia. No clipe oficial da campanha, Bruna surge cantando. Isso mesmo, minha gente ! Ela solta a voz em um inglês perfeito e ainda prova que é até bem afinada para quem nunca cantou um público. O clipe oficial sai na quinta-feira (25) com Bruna apresentada como a mais nova garota-propaganda oficial da grife.







