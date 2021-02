Gabi Martins faz cirurgias plásticas Reprodução Instagram

Gabi Martins comunicou aos fãs, nesta terça-feira (23), que ontem passou por algumas cirurgias plásticas em Belo Horizonte, onde mora com a família. Gabi já teve alta do hospital e segue se recuperando em casa com o auxílio da mãe e do namorado, o cantor Tierry.

"Hoje faz 24h que fiz a cirurgia. Estou com um pouco de dor nos peitinhos. Eu coloquei 331ml e 305ml no outro, porque um peito meu é maior que o outro. Então fizemos isso pra igualar. Também enxertou um pouco de gordura no bumbum e fizemos lipo na barriga e nas costas. Tô muito feliz com o resultado", conta Gabi, que promete compartilhar todas as etapas de sua recuperação das cirurgias.