Publicado 23/02/2021 14:23

Rafael Mozzato estreia em 'Gênesis' como o Rei Belá, na batalha do Vale de Sadim, que é descrito na Bíblia no capítulo 14 de Gênesis. "Interpretar o Rei Bela é um desafio grandioso pelo fato de ser bíblico, o que é muito importante para nossa humanidade. Quando recebi o convite, perguntaram se eu montava a cavalo, mas graças a Deus que lá no sul somos acostumado com essa criação. Então foi mais tranquilo. O Rei Belá é um guerreiro que luta rápido, então tivemos workshops para aprender a lutar da forma correta e participar dessa batalha dos 9 reinos", conta o ator.

Antes de atuar no elenco da trama bíblica da Record TV, Mozzato iniciou a carreira de modelo e ator após sair do interior gaúcho para São Paulo. Apesar de ainda jovem, Rafael Mozzato soube criar oportunidades por onde passou, entre elas o título de 'colírio' da Revista Capricho, em 2011. Ele também foi finalista do concurso 'Talentos Malhação 2012', do 'Caldeirão do Huck', e ainda gravou comerciais, como o do Shopping Ibirapuera, em SP, de grandes universidades e empresas. Ele também foi apresentador do programa 'Vida de Modelo' e organizou, durante seis anos, o concurso 'Garota Verão' pela RBS TV, afiliada da Rede Globo.

Multifacetado, Rafael também é treinador comportamental e palestrante. Ele já palestrou para mais de 30 mil pessoas pelo país. O ator ainda é CEO do Grupo Mozzato, que gerencia a carreira de novos talentos no mundo da moda e atores.