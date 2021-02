Fabiana Britto Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/02/2021

Parece que a rivalidade entre Brasil e Itália no futebol chegou ao 'Big Brother'. Nesta terça-feira (230, a brasileira Fabiana Britto, que participou da edição 2018 do ‘Gran Fratello’, versão italiana do programa, não gostou nada de saber sobre uma possível interferência dos italianos na votação do quarto paredão do 'BBB 21".

Segundo a influenciadora, o público gringo do reality está focado em manter Karol Conká para que Gil, um dos favoritos ao prêmio, seja eliminado. Os mutirões pela saída do economista pernambucano seriam um tipo de 'vingança' contra a votação tupiniquim pela permanência de Dayane Mello na atração internacional. A sister ou melhor a fratella brasileira é muito criticada dentro e fora do programa.



Segundo Fabiana, irritados com a continuação de Dayane no jogo, os italianos chegaram a apelar para que os votos internacionais fossem vetados do programa. “Estão pedindo anulação do resultado e o cancelamento dos votos internacionais, mas não tem como. Uma loucura o que está tendo aqui. Tomara que ela ganhe mesmo o reality, porque será mais uma porta aberta para os brasileiros”, diz a ex-sister.





Fabiana ainda se mostrou revoltada com o fato de os italianos estarem tentando interferir no andamento do ‘BBB 21’ por birra. “Eu, como brasileira, quero que a Dayane fique, lógico. Ela está sendo super criticada pelos italianos aqui e eles estão fazendo um mutirão para Karol Conká ficar. Pegaram essa raiva, que eu acho que não tem nada a ver. A gente é brasileiro e quer que a Dayane fique, que ela ganhe, então é normal. Eles não têm porque torcer para a Conká ficar. É um absurdo”.