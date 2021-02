Viviane Bordin Davi Borges

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 05:00

Ex-Coelhinha da Playboy, Viviane Bordin, que atualmente atua como modelo e CEO da revista digital Diamond Brazil, prepara o lançamento da Only Diamonds, uma plataforma de conteúdo adulto com a assinatura da marca Diamond Brazil. O objetivo é que a OnlyDiamonds concorra diretamente com a plataforma pioneira no segmento de compartilhamento de conteúdo adulto, a Onlyfans. "Estamos desenvolvendo um projeto de plataforma de conteúdo adulto com os mesmos cuidados e qualidade da Diamond Brazil. Nosso foco é a entrega de conteúdo das parceiras, modelos e artistas com assinatura direta dos fãs e seguidores. O universo digital tem ganhado força a cada dia e nossa equipe está pronta para lançar um novo ciclo da Diamond Brazil, fortalecendo ainda mais a nossa marca no mercado internacional", disse a empresária.