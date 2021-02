Dulce María Divulgação: Miradaflash/Olharflash

Mãe da pequena Maria Paula, de dois meses de vida, Dulce María está voltando a trabalhar. Estrela da nova campanha de uma marca de cosméticos, a cantora mexicana abriu o jogo sobre ter sido muito cobrada para seguir os padrões de beleza. " É o assunto bastante delicado para qualquer mulher, mas hoje não sinto o mesmo peso de antes. Isso não quer dizer que a sociedade tenha parado de fazer essas cobranças porque ela não parou. Eu que parei de me importar com essas pressões sobre mim. Essas cobranças não me atingem mais. Quando eu descobri e entendi que não conseguiria agradar a todos, passei a fazer mais por mim. Silenciei todas as vozes externas que palpitam sobre o meu corpo, meu cabelo, meu rosto... eu sou suficiente e gosto de ser como sou", pontuou Dulce.

A eterna integrante do grupo RBD também contou que nunca fez um procedimento estético. "Não fiz, mas não julgo quem faz. Claro que gosto da ideia da aceitação e, inclusive, do incentivo ao amor próprio", completou a mexicana.