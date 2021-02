Daniela Albuquerque e Gui Napolitano Divulgação/RedeTV!

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 05:00

Participante do 'BBB 20', Gui Napolitano conversou com Daniela Albuquerque sobre o reality show da Globo e contou que estranhou os boatos sobre o recebimento de informações privilegiadas durante o confinamento para alguns brothers da atual edição. "Na minha edição eu não soube de ninguém que tenha recebido informações vindas de fora [produção]. Em outros casos, às vezes o clima está muito pesado e se faz necessário falar algo, mas eu não sei", disse o modelo, um dos convidados do programa 'Sensacional', que vai ao ar no dia 04 de março, às 22h45, na RedeTV!.