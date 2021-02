Pedro Medina, Fabi Oliveira e Lucio Mauro Filho CRISTINA GRANATO

Publicado 23/02/2021 00:00 | Atualizado 23/02/2021 21:43

Neto de Lucio Mauro e Arlete Salles, Pedro Medina está no elenco da peça 'Tudo em Família' ao lado de Fabi Oliveira, com quem é casado na vida real. A peça é um projeto de Aldir Blanc com direção do ator Lúcio Mauro Filho, quem vem a ser tio de Pedro. A estreia está prevista para o dia 2 de março, no Teatro Petragold.