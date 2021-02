Karol Conká vai focar na carreira e procurar terapia João Cotta / TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 17:47

Mesmo atordoada com as informações e, principalmente, com o maior índice de votação para eliminação o programa, 99,17%, Karol Conká não tombou. Em entrevista já fora de casa para assessoria da Globo, a cantora falou que pretende trabalhar um novo álbum em breve e não acredita que tenha sido totalmente cancelada. Ela também garantiu que não é uma pessoa tão má do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. "Sei que eu comecei bem o programa, mas logo depois me perdi no jogo. Acabei me irritando facilmente, entendendo coisas de maneira errada e entrando na personagem de vilã. E saí batendo recorde. Essa personagem da vilã veio com a tristeza de estar fora do controle. A sensação que eu tinha era a de que eu estava ficando amarga a cada dia e me distanciando de quem eu realmente sou aqui fora. Aqui fora eu não sou assim. Se eu fosse, não teria chegado onde eu cheguei, e nem no BBB".

Karol prometeu que depois dessa experiência irá procurar um terapeuta para não deixar que a animosidade volte a desequilibrá-la e lamentou não ter se preparado para entrar no 'BBB'. "Deveria ter me preparado e aprendido a lidar melhor com meus demônios, porque lá dentro teve muito gatilho que despertava coisas em mim que ninguém tem culpa", completa.