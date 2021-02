Danni Suzuki Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 05:00

A série 'Desjuntados', da Amazon Prime, que tem a atriz Danni Suzuki no elenco, vem enfrentando muita dificuldade de caminhar por conta da negativa de atores cotados pra integrar o casting. Acontece que a produção da série quer manter vários atores em quarentena durante mais de 10 dias no Uruguai para apenas um ou dois dias de gravações. Só que o detalhe é que eles querem que os atores fiquem disponíveis todo esse tempo e pagando apenas uma diária. Com isso, muita gente foi cotada para a nova produção do streaming, mas acabou não aceitando participar. Sendo assim, acabou atrasando o cronograma e agora a produção está tentando fechar com atores que estão por lá para sair mais em conta.