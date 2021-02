Cleo, João Vicente e Sarah Andrade Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 20:13

Ex-mulher de João Vicente, Cleo brincou e mostrou que não tem ciúmes do ator ao saber sobre interesse dele pela sister Sarah Andrade. A atriz ao ver uma publicação do também apresentador no Twitter dizendo que estava encantado pela loira participante do 'BBB 21', ela mandou na lata: "Sim, ele tem bom gosto", escreveu. Cleo e João ficaram juntos de 2010 a 2012 e até hoje são amigos.