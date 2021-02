Mario Jr Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 02:00

O tiktoker Mario Jr resolveu repaginar o visual para estrear em breve um reality show na internet. “Esse novo projeto vai ser uma grande reviravolta na minha carreira. Ainda não posso dar detalhes do que será, mas adianto que será um reality dentro de uma rede social”, contou o influenciador, que vem sendo empresariado por Felipe Didonih.

Mario deu início a um processo de emagrecimento e cuidados com sua autoimagem. Além de abandonar pizzas, hambúrgueres e refrigerantes, ele começou a malhar para ganhar massa magra e músculos e já sente a diferença em seu corpo. "Me sinto menos inchado e com mais disposição!", assumiu o tiktor que está sendo acompanhando pelo o endocrinologista e especializado em metabologia, Osmar Bezerra, e pela nutricionista Bianca Barcellos.