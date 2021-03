Silvana Oliveira Reprodução

Mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira decidiu rebater o ex-marido e pai da cantora nesta quinta-feira (4) nas redes sociais. A ex-mulata show se manifestou após ele contar que não tinha mais contato com a filha e que estava passando por dificuldades financeiras. “Como você mente descaradamente. Você fala que pegou dois anos de cadeia, quando na verdade você foi preso oito vezes, cometendo oito delitos, que foram assaltando em saidinha de banco [abordando] gestantes e idosos”, começou Silvana em uma serie de vídeos do Instagram

Silvana também contou que conheceu Luiz aos 14 anos e saiu de casa três anos depois para morar com ele, mas desde o início a sua vida foi difícil. “Quando você foi preso pela segunda vez, que para mim foi a primeira, eu não te abandonei, continuei te visitando. Quando você foi preso a Ludmilla tinha um mês e 13 dias, fiquei te visitando, só que sua conversa era sempre a mesma, que ia sair de lá e ia continuar fazendo as mesmas coisas. Eu era nova, mas já tinha minha cabeça no lugar, meti o pé.”

A mãe da cantora deixou claro que não recebia ajuda financeira dele: “A única festa da minha filha que você ajudou foi a de três aninhos de idade, mesmo assim você saiu devendo os garçons e a fritadeira e minha mãe que teve que pagar”, lembrou para logo defender a filha. “Ludmilla tem um bom coração e sempre gostou dessa porr* desse homem. Por mim, ela nunca mais procurava esse homem. Ele fez muito mal para mim e para a minha filha. Ela chegou a alugar uma quitinete, mobiliou e ainda dava R$ 400 por semana".

Silvana revelou que Ludmilla decidiu suspender uma ajuda de R$ 1,6 mil mensais há cinco meses ao pai porque ele começou a dizer que estava passando fome e ameaçou contar para a mídia que ela tinha parado de ajudar.