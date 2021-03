Hana Kalil Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/03/2021

A ex-'BBB' Hana Khalil tem viralizado nas redes sociais com vídeos didáticos que debatem assuntos considerados 'tabus'. Atualmente ela vem usando suas redes para alertar sobre as causas ambientais e agroecológicas. "Quando fiz o meu primeiro vídeo sobre a indústria do leite, cinco anos atrás, tinha pouquíssimos seguidores. Mas percebi que, quanto mais alto você grita, mais longe sua voz pode alcançar. Você só tem que saber o que você está gritando. Quero usar o meu alcance para reverter sistemas e gerar mudanças, como uma ferramenta de transformação", afirma Hana, participante da 19ª edição do reality da Globo.