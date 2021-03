Arthur vence a Prova do Anjo Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 18:03

Vencer a Prova do Anjo era tudo que Arthur Picoli não queria nesta semana no 'BBB 21'. Tudo porque se ele imunizar Carla Diaz com quem vive um affair na casa, ele estará se colocando automaticamente no sexto paredão, já que o líder Rodolffo pensa em indicar a atriz direto para a eliminação. Só que eles não sabem que o paredão é falso.

Após ganhar a disputa, Arthur foi conversar com Rodolffo, que acabou incentivando a proteger Projota."Ela [Carla] não joga com você. A gente observou, a casa inteira observa atitudes. E a chance de ele [Projota] ir por votação também é muito grande". Arthur respondeu: "Pela casa, ela [Carla] não vai. Ela indo por você, tenho que imunizar um dos dois para não ir nós três", avaliou Arthur, se referindo também a Projota, em uma conversa na dispensa dando a entender que vai salvar o cantor e se colocar na berlinda. "Já tenho minha decisão, vai doer, vai sangrar, mas é isso. O negócio agora é torcer para eu voltar no bate e volta".