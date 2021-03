Zezé Di Camargo Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 10:50

Neste domingo (07), a partir das 20h, o 'Fantástico' levará ao público uma grande homenagem. Em uma entrevista repleta de emoções com Zezé Di Camargo, o cantor irá mostrar a canção que ele fez para o pai, Francisco Camargo, em parceria com um grande amigo, Danimar. Trata-se da música 'O Matuto', que traz versos sobre o amor ao campo e à vida simples. A homenagem conta com a participação especial de Lorena e Rafaela, dupla que o seu Chico admirava por ser jovem e manter o estilo de sertanejo raiz.



A entrevista irá mostrar os bastidores e clipe exclusivo, que tem direção de Anselmo Troncoso.