Kleber Lopes Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 13:15 | Atualizado 07/03/2021 13:28

O ator e humorista Kleber Lopes morreu na manhã deste domingo (7) por complicações da Covid-19. Dono de uma produtora, ele apresentava sintomas leves da doença nos últimos dias e vinha se tratando em casa, mas começou a sentir falta de ar e acabou sendo internado no Hospital Municipal de Urgência, no Jardim Bom Clima, Guarulhos, na sexta-feira (5). Segundo a assessoria do intérprete do personagem Gigi da 'Praça é Nossa", do SBT, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória um dia após a internação e veio falecer em menos de 24 horas.

Kleber, de 38 anos, também participava da 'Turma da Alegria', que fez uma publicação no Instagram lamentando a morte do ator, que vai ser sepultado no Cemitério Vila Rio de Janeiro, em Guarulhos, São Paulo.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Turma da Alegria e Cia (@turmadaalegriaecia_oficial)