Publicado 07/03/2021 15:08 | Atualizado 07/03/2021 15:20

fotogaleria MC Lan esteve na 49ª DP (São Matheus) de São Paulo, na manhã deste domingo (7) para prestar esclarecimentos sobre a acusação de estupro da modelo Jhacy França. Caio Alexandre da Cruz compareceu à delegacia acompanhado dos seus advogados, prestou depoimento e foi liberado. No início da tarde, ele publicou um post para tranquilizar os fãs e negar o crime. "Em casa. Deus é justo o tempo todo", escreveu na legenda do storie.

A coluna procurou a assessoria de MC Lan, que enviou um comunicado: "Caio Alexandre Cruz, conhecido artisticamente como MC Lan, através do seu advogado Dr José Estevam Lima, vem o a publico informar que o artista compareceu espontaneamente na 49ª Delegacia do bairro de São Mateus em São Paulo, na manhã deste domingo – 07 de março-, e está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos como realmente aconteceram, que esta perplexo com as acusações feitas pela modelo Jhacy França. Afirma ainda que não cometeu qualquer crime, seja ele de qualquer natureza e que sempre estará à disposição das autoridades para esclarecer a verdade".

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo o jornalista Luiz Bacci, a jovem chegou a ser levada para um hospital, onde fez vários exames preventivos após a violência sexual. O nome da suposta vítima ainda não foi revelado, mas Bacci diz que a moça é popular no universo funk .