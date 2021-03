Por O Dia

07/03/2021

Um final de semana inteiro no Copacabana Palace com direito a um festão. Assim foi a comemoração que Adriane Galisteu preparou para comemorar os 50 anos do marido, Alexandre Iódice. A atriz e apresentadora recém-contratada da Record poderia festejar com todo o glamour que foi o evento em um dos hotéis mais caros do Rio? Sim, ela poderia porque o casal tem dinheiro suficiente para a badalação, mas não neste momento de um número cada vez maior de vítimas da Covid-19. Vale lembrar que ainda enfrentamos uma pandemia e as aglomerações estão proibidas. Outro detalhe: nos registros compartilhados por alguns convidados - e não foram poucos- nenhum dos presentes aparece usando máscara de proteção.