Publicado 08/03/2021 05:00

Intérprete de Vitória na novela 'Amor de Mãe', que volta no próximo dia 13, Taís Araújo está usando trancinhas nos cabelos e não é que ela ficou parecendo bem mais jovem do que seus 43 anos de idade! Mãe de João Vicente, de nove anos, e Maria Antônia, de seis, a atriz revelou recentemente que tem um sonho. "Estou sonhando faz tempo com uma peça de teatro na qual quero falar sobre maternidade, sobre a relação entre mães e filhas, que são muito complexas. Queria me aprofundar nesse tema".