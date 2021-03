Isadora Ribeiro, Maria Sampaio e Catarina Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 00:00 | Atualizado 07/03/2021 20:06

Atriz, apresentadora e musa dos anos 90, Isadora Ribeiro está feliz da vida. Nesta segunda-feira (8) é o dia do lançamento do livro 'O Parto Anormal: Revelações de uma quase médica sobre o cenário obstétrico brasileiro' de sua filha Maria Sampaio. Dramaturga e escritora de dois romances e e uma antologia de contos de viagem, ela agora narra a história do nascimento da sua herdeira e neta de Isadora, Catarina, em julho de 2019.