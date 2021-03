Anitta e Juliette Reprodução

Publicado 08/03/2021

Esta coluna não tem nem coragem de falar que isso é novidade. Mas Anitta está fazendo de tudo para se associar à imagem de Juliette Freire, a popular participante do 'BBB 21' que, em menos de 30 dias, já arrematou mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. Já é público que a cantora sempre cola em pessoas que está em alta para tirar uma casquinha, seja na imprensa ou comercialmente. Além de mexer seus pauzinhos por trás dos panos, nas redes a cantora já paga de melhor amiga e tiete da advogada. Tomara que Juliette aqui fora seja tão esperta quanto tem se mostrado no jogo. Caso contrário, ela corre o risco de servir de escada.