Andréa Nóbrega Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 05:00

Andréa Nóbrega está de volta às gravações do seu canal no Youtube. A loira faz questão de trazer como tema principal 'O poder da mulher na pandemia'. A atriz e apresentadora pretende mostrar aos fãs e admiradores um trabalho completamente diferente das temporadas passadas: "Vocês esperam uma Andréa com champanhe, glamour, bolsas, os cachorrinhos... Vão ver a nova Andréa. Normal como vocês, mulheres que me assistem de casa. Vou conhecer histórias", adianta.



Todas as quartas-feiras a ex-Fazenda postará vídeos inéditos. Andréa enfatiza que foi montando todo um esquema de gravações, onde os convidados não terão contato com ela devido à pandemia da Covid-19: "Está sendo bem difícil fazer o canal desta forma, mas precisamos nos cuidar e nos prevenir desse mal. Por enquanto faremos tudo on-line", explica.