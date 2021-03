Andressa Urach exibe boa forma e bumbum irretocável em ensaio sensual em homenagem ao Dia da Mulher reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 16:24

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Andressa Urach compartilhou com seus seguidores do Instagram um ensaio pra lá de sensual que deixa em evidência toda sua boa forma e seu bumbum irretocável. Urach comemorou a data demonstrando ter muito orgulho de seu corpo.

"Hoje é Dia da Mulher e fiz essas fotos para comemorar o nosso dia. Tenho orgulho do meu corpo e do meu bumbum. Aliás, todas nós, brasileiras, devemos ter orgulho do nosso bumbum, ele é EMPODERADOR e está dominando o mundo! Podemos ser o que quisermos, e participar de um concurso de bumbum é a maior prova de liberdade que poderíamos ter", afirma a modelo, que está feliz da vida com sua volta ao concurso Miss Bumbum, que a alçou à fama, mas desta vez, como sócia.

"Estou muito feliz em poder voltar para o concurso Miss Bumbum Brasil depois de nove anos, agora eu posso dizer que me sinto mais mulher novamente. Quero parabenizar a todas as mulheres, todas nós somos lindas e empoderadas! E não deixo de lembrar que as vagas do concurso @missbumbumbrasil são limitadas! As inscrições ainda estão abertas, mas temos poucas vagas".