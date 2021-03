Fabiana Britto Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 17:14

A modelo Fabiana Britto, playmate da Playboy, pegou os fãs de surpresa quando anunciou a sua primeira gravidez, em fevereiro de 2020. Após revelar sua gestação, ela contou os seus maiores medos e críticas que recebeu por ter ficado grávida durante o início da pandemia.

“Eu fiquei grávida no início de fevereiro e na Italia não tinha muita informação sobre o que era do coronavírus, ninguém sabia se tinha que usar máscara, se tinha que lavar as mãos, o que era essa doença. Eu estava trabalhando muito, gravando diversos programas de TV, fazendo fotos, posando para calendários, Playboy, então todo mundo estava chocado com a minha notícia. Foi horrível”, conta a modelo.



Fabiana ainda lembrou que hoje faz um ano que a Itália fez o seu primeiro lockdown, que foi no dia 8 de março. “Eu estava muito assustada, na época, porque também não botava fé na doença. Bateu muito medo ver a cidade vazia e fiquei com mais medo ainda porque ninguém sabia o que aconteceria com as mulheres grávidas, se a gente poderia ser infectado ou não”, revela.



Ela disse que o maior desafio foi manter a calma, devido a situação mundial e por conta das duras críticas que recebeu. “Tudo era pensado para o meu bebê. Não é fácil quando você está acostumada com a vida mundana”.