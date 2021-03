Mariana Rios Reprodução

Publicado 08/03/2021 17:53 | Atualizado 08/03/2021 20:11

Mariana Rios fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (8) sobre uma polêmica envolvendo a atriz e cantora na noite da última sexta-feira (5). Ela foi acusada de promover uma festa em sua casa. "O vídeo de uma festa que está circulando não é da minha residência, não faço parte dele (vídeo). Na noite da última sexta-feira, eu estava em casa com mais três amigos, conversando, ouvindo música e cantando no karaokê. Na minha casa não houve aglomeração e muito menos festa", escreveu Mariana na legenda do vídeo.

"Eu estou aqui fazendo uma coisa que eu não faço e que eu pretendo não fazer novamente porque eu sempre agi com muita cautela e responsabilidade na minha vida pessoal e na minha carreira. Eu tenho um apreço não só pela minha vida e pela vida dos outros. Eu também tomo muito cuidado com o que eu falo e com as minhas atitudes porque sei que como artista, eu influencio. Eu tenho uma responsabilidade grande. O meu nome foi envolvido em uma mentira e, a partir desse momento, eu me sinto no direito de contar o que de fato aconteceu", começou Mariana.

"Na sexta-feira, eu e mais três amigos, os meus melhores amigos, que são pessoas que estão sempre comigo e com quem compartilho a minha vida, estávamos em casa. Era um dia antes de ser decretado o 'lockdown' aqui em São Paulo e nós estávamos dentro de casa, escutando música e com o microfone ligado ao piano. Vocês sabem que eu toco o dia inteiro, que eu canto o dia inteiro e naquela noite estávamos em quatro pessoas dentro da minha casa. Um momento de distração", contou.

Mariana assumiu que o governador de São Paulo, João Dória, chegou a bater na sua porta. "Onde está a mentira nessa história? A mentira está que eu aluguei a casa do governador do Estado para dar uma festa. Não dei uma festa e eu não aluguei a casa do governador ou do filho dele. A casa é minha há dois anos e eu moro aqui há dois anos. Estava eu e mais três amigos dentro da minha casa. O governador bateu na porta com mais algumas pessoas, que estavam apontando todas essas mentiras, e perguntei o que estava acontecendo e ele me disse: 'estão dizendo que aqui tem uma festa'. Abri a porta toda, que dá para ver tudo e eles viram que eu não dava uma festa. E aí ele falou: 'Realmente, não tem uma festa aqui e eu peço desculpas. Foi só para esclarecer o mal-entendido'. Depois disso, eu até desliguei o som. Foi uma situação inusitada", completou Mariana.

