Por O Dia

Publicado 09/03/2021 05:00

Mãe de Sarah Andrade, do 'BBB 21', dona Abadia Vieira revelou uma curiosidade: assim como a filha, ela também já se inscreveu no 'Big Brother Brasil'. Segundo a coluna apurou, a matriarca aposentada do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar se inscreveu na segunda edição do reality, em 2002. Esta foi a única vez que dona Abadia tentou participar da atração. Agora, acompanhando a trajetória da filha no 'BBB 21', dona Abadia confessou que apesar de não gostar quando o público fala mal de sua filha, entende que se trata de um jogo. "Quando falam mal da Sarah eu não gosto, mas entendo, porque faz parte do jogo e da exposição em estar no BBB", afirma.