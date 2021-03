Juliette BBB 21. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

fotogaleria Fenômeno da 21ª edição do 'Big Brother Brasil', Juliette Freire, do grupo Pipoca, já quebrou o recorde de participante mais seguido nas redes sociais enquanto ainda confinado no reality. Com mais de 12 milhões de seguidores, a maquiadora e advogada vem colecionando cada vez mais fãs e despertando o interesse de marcas que estão sedentas por uma parceria de trabalho com ela. Washington Feitoza, irmão da sister, conversou com a coluna sobre o jogo de Juliette, falou do possível romance dela com Rodolffo e ainda da possibilidade do trio G3, formado por ela, Sarah e Gil, se desfazer no jogo.

Vocês esperavam que a Juliette fosse bater esse recorde de seguidores aqui fora? Como acha que ela deve reagir a esse frisson todo?

A relação de participantes de realities com as redes sociais sempre é uma surpresa pra qualquer pessoa. Eu acho que a Juh vai ficar muito feliz com a repercussão.



Os internautas estão shippando muito a Ju com o Rodolffo. Acha que pode rolar algo ali ou conhecendo a Juliette como vocês conhecem ficará só na amizade? Se rolasse, a família faria gosto desse relacionamento?

A aproximação dos brothers dentro da casa sempre acontece todo dia e se rolasse algo entre ela e o Rodolfo acho que é porque ela estaria a fim. A nós só nos resta concordar.



A Juliette tem sido bem contundente em seus posicionamentos. Acredita que ela tenha acordado pro jogo depois de muito ter se sentido diminuída e sozinha?

A Juh sempre e contundente com tudo que acredita mas nunca esquece de se colocar no lugar do outro antes de discernir qualquer coisa.

Essa coisa da Sarah e do Gilberto falarem da Ju pelas costas.. acha que essa amizade vai enfraquecer ou foi algo pontual?

Eu não acho que o Gil e a Sarah estejam falando mal da Juh, só acho que eles estão expondo seus pontos de vista sobre a Juh e que acham negativos.



Tudo que a Ju é no programa (firme em seus posicionamentos, sempre clara, direta, justa e coerente em suas falas), podemos dizer que esse jeito dela é um reflexo de algo que ela já enfrentou aqui fora? O que seria?

A Juh foi criada em meio a várias nuances de personalidade podendo sempre absorver e aprender com todos, talvez seja isso que a permitiu ser essa pessoa linda que ela é.



Muitas empresas tem procurado a família em busca de publicidade e parceria pra Juliette?

Algumas empresas já procuraram sim. Mas a gente não tem acesso a esses assuntos.



Existe uma fraqueza da Ju que pode atrapalhá-la no jogo? Qual?

A fraqueza da Juh é meio antagônica, pois alguns valores que ela tem exposto dentro da casa tem sido subestimados pela maioria.



Quando sair do programa, Juliette deve ficar morando no Rio com você ou volta para a Paraíba?

Quando a Juh sair, espero que campeã, ela vai ver o que vai ser melhor pra ela. Se ela ficar no Rio vai ser ótimo pois vamos passar mais tempo juntos, mas se ela for pra João Pessoa ou outro lugar eu faço o impossível pra ir vê-la sempre.



Sendo a Juliette favorita ao prêmio, a família está confiante de que ela continuará assim até o final?

Pelo que conhecemos da Juh, que não é pouco, ela tá demonstrando o que ela é e, por isso, eu Washington Feitoza, irmão da Juh, acho que ele dificilmente se perde no jogo.