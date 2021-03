Natália Toscano Divulgação: Lívia Cardoso Fotografia

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 03:00

O aniversário de Natália Toscano, mulher de Zé Neto, da dupla com Cristiano, é celebrado no dia 7 de março, mas a influenciadora continua celebrando os 30 anos nesta segunda-feira (8) lado de sua família. Com direito a flores espalhadas pela mansão do casal e uma mesa de doces e bolo, ela comemorou de forma intimista, mas fez questão de escolher um belo vestido vermelho para registrar a celebração.

"Eu amo fazer aniversário e 30 anos são 30 anos. Três décadas de muito amor e realizações e eu só tenho que agradecer a Deus por ter me proporcionado tantas conquistas na minha vida. Me sinto completa em todos os sentidos. Gratidão pela minha família, meu marido e meus filhos, que são os melhores presentes que Deus poderia me dar. Tem também o meu trabalho, claro, e isso me deixa muito feliz", comenta Natália. Ela e Zé Neto são pais de José Filho (3 anos) e Angelina (9 meses).