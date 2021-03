Léo Rosa reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 12:05 | Atualizado 09/03/2021 12:09

A dramaturgia amanheceu de luto ontem. Após uma árdua luta contra um câncer nos testículos, que posteriormente acabou se espalhando para outras partes do corpo, o ator Léo Rosa morreu no Rio, aos 37 anos. Depois de se submeter a 30 sessões de quimioterapia, Léo vinha realizando tratamentos alternativos e chegou a falar publicamente que seu quadro vinha evoluindo gradativamente.

O último trabalho de Léo Rosa na TV foi uma participação em 'Amor de Mãe', na Globo. Mas ele ficou conhecido mesmo na Record TV, quando fez par romântico com Maytê Piragibe em 'Vidas Opostas', em 2006. Nas redes sociais de Léo, a última publicação dele no Instagram foi feita há uma semana. Era uma comemoração pela volta das gravações de 'Amor de Mãe'. "Volta ao ar na tela da Rede Globo 'Amor de Mãe'. Novela (aula) da Manuela Dias com equipe e elenco espetaculares. Ah! E é meu trabalho mais recente na TV também, aquela participação mais do que especial no meu peito", escreveu o ator.