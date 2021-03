Rodrigo Sá e Daniel Dalcin Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 14:05

Após ficar em forma para atuar na novela 'Gênesis', da Record, onde interpreta o caçador Asquenaz, e para o personagem Jonas, no curta 'Alcateia', o ator Daniel Dalcin continua se exercitando numa disciplina de boxeador. Além de treinar diariamente pulando corda, durante cerca de 40 minutos, ele pratica o esporte ao lado do professor Rodrigo Sá.



"A minha maior inspiração é o boxeador Muhammad Ali, mas também já estudei movimentos do Mike Tyson e Floyd Mayweather Jr.. Tenho um sonho, de um dia, interpretar um boxeador e já me preparo para isso há dois anos. Quero estar realmente pronto para quando isso acontecer e as pessoas verem que não se trata de um fingimento e, sim, um personagem de verdade", diz Daniel.