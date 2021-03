Geraldo Luís e o filho Reprodução

Publicado 09/03/2021 17:16 | Atualizado 09/03/2021 18:49

Internado há dez dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, Geraldo Luís foi transferido do quarto para a Unidade de Terapia Intensiva, mas o seu estado de saúde não é tão grave. Tanto que o próprio apresentador da Record compartilhou uma foto com o filho John Sakra e confirmou que se sente 'melhor e mais disposto' depois de alguns dias na UTI. Ele também contou que está 'trabalhando o corpo' para voltar ao quarto.

Geraldo fez questão de agradecer as orações e classificou a doença como uma 'travessia de um grande rio'. "Quero agradecer imensamente a Deus e a bondade em oração de cada um de vocês aqui. Sua oração me ergue, veem como gotas de animo. Essa doença é uma travessia de um grande rio. Estou melhor e mais disposto, Jesus comigo aqui, e esse anjo em nome de Joao. O filho @johnsakra que virou ate enfermeiro e luz na minha vida. Bom dia vida. Trabalhando o corpo pra sair da UTI pro quarto. A vida seus detalhes...obrigado a cada um por essas orações que recebo, sinto", escreveu o apresentador.

Geraldo Luís foi internado por complicações da Covid-19 no dia 28 de fevereiro. Ele testou positivo para a doença uma semana antes de dar entrado ao hospital após o diagnóstico de infecção nos pulmões. Os médicos optaram por interná-lo para não agravar ainda mais o seu estado de saúde.







