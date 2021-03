Lumena Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 19:14 | Atualizado 09/03/2021 19:20

Desde que foi eliminada do 'BBB 21', Lumena diz que tem se divertido com os memes criados das confusões que se meteu dentro da casa. Ela autoriza as brincadeiras e ainda ressalta que, pelo menos 'alguma coisa tinha que prestar' de sua jornada no reality da Globo. Mas, a DJ baiana revelou que decidiu processar algumas empresas e pessoas que estão usando a sua imagem em publiposts e até em propaganda. "O papo reto é o seguinte: as publi e os negócios de propaganda não estão autorizados, meu bem. Então, pega a visão aí, que assessoria jurídica está na atividade. E qual é o B.O? Quem está utilizando a minha imagem sem autorização... aí é mole, né? Manda um email, manda uma mensagem, entra no contatinho e faz um acordo, ok? Estamos juntos", dispara Lumena que, pelo visto, está querendo ganhar uma graninha em cima da sua polêmica passagem no 'Big Brother Brasil'.