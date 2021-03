Jorge Kajuru e Túlio Maravilha Reprodução

O ex-apresentador Jorge Kajuru há anos diz que é pai de Marcela, uma das filhas de Túlio Maravilha, mas agora ele decidiu pedir uma exame de DNA para comprovar a paternidade. São sete anos de suspeitas desde que, o agora senador, revelou ter tido um caso extraconjugal com Alessandra, a primeira mulher do ex-jogador.

"Ela se casou com 15 anos, grávida. Aos 17 anos, ela se apaixonou por mim e eu por ela, naturalmente. Na época, ela quis a separação, mas o pai dela não deixou ela se separar porque o Túlio tinha ganhado o prêmio de 100 mil dólares como artilheiro do Campeonato Brasileiro e tinha fechado com o Sion", contou em 2013.

O pedido de DNA foi revelado durante um entrevista ao canal Esporte Interativo e Kajuru confirmou a notícia para Reinaldo Gottino do Balanço Geral-SP, da Record TV, nesta terça-feira (9). "Aqui é o Kajuru, hoje senador, mas continuo sendo o Kajuru cidadão. Eu falo normalmente como sempre falei na minha vida. Nunca tive nada para esconder. Até hoje eu tenho isso na minha cabeça como se fosse verdade. Mas parece que não é... Então basta fazer o DNA. Eu estou à disposição, como já estive várias vezes e ela, a mãe, não quis fazer o DNA", contou o ex-apresentador. "Estou aqui pronto para assumir uma menina dessa linda e maravilhosa que é a Marcela" concluiu.