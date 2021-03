Carla tem seis fichas com duas horas de áudio cada Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 07:19

Na noite desta terça-feira (9), Carla Diaz recebeu 62,40% dos votos no paredão falso do 'Big Brother Brasil 21'. Devidamente acomodada no quarto secreto, a atriz observa alguns brothers conversando na cozinha. Ao ouvir uma fala de João, a sister dá risada e se diverte. "Eu amo!", comenta.



Em seguida, a atriz fala consigo mesma (o que a gente adora): "Gente do céu, eu não estou acreditando que estou aqui! O que vai ser quando eu voltar? Uma coisa eu tenho certeza: não vai ter média, não. Porque nunca foi média. Sempre foi muito carinho, muita sinceridade, muita doação mesmo".



Carla já gastou dois dos seis cards disponíveis, que dão a ela a possibilidade de escutar a conversa dos confinados por duas horas, cada. Ela se mostrou decepcionada com Gil - que falou que Juliette só se aproxima de quem tem muitos seguidores.