10/03/2021

Nesta quarta-feira (10), Carla Diaz levou uma bronca do Big Boss no quarto secreto do Big Brother Brasil. A atriz, que havia acabado de gastar um de seus cards para ter duas horas de acesso ao áudio de seu pay-per-view particular - que fica ligado no mudo durante a maior parte do tempo, reclamou com a produção que a câmera parou de focar em uma conversa entre os brothers Fiuk e Gil e passou para outra câmera que filmava Camilla de Lucas fazendo faxina na casa.

"Gente, de novo, Camilla vai até dormir aí, já conheço ela. Vocês estão fazendo eu perder meus créditos. Eu sou rebelde, hein, produção. Vocês estão de sacanagem", reclamou Carla, que logo em seguida tomou um esporro daqueles da voz misteriosa do alto falante do reality. "Atenção: a senhora não pede nada. Siga sua vida", disse o Big Boss no microfone. "Está bom, desculpa", respondeu a atriz e continuou assistindo à TV.

A televisão do quarto secreto não tem som o tempo todo. Carla recebeu seis cards e cada um deles dá o direito de assistir às imagens com som durante duas horas.