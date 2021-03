Sarah e Caio Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 18:05

Parece que o tempo fechou na casa do 'BBB 21'. Depois de uma conversa com Sarah e Rodolffo nesta quarta-feira (10), Caio resolveu se isolar e ficou falando sozinho sobre a atitude da consultora de marketing digital até aqui sua aliada no confinamento. "Cara ... Não vou votar em quem eu não quiser votar. Não sei, não gosto desse trem, desse jogo, desse jeito de 'vamos votar em fulano'. Só se eu concordar. Estou começando a ficar com preguiça disso. A Sarah não manda em mim, não, e nem no meu jogo", disparou.

Sentindo a preocupação do fazendeiro, o professor de Geografia João Luiz Pedrosa sentou para conversar com Caio, que abriu o jogo. "Tem uns pensamentos da Sarah, umas coisas que eu não... Ela pode ter passado, ter sentido isso, eu respeito, mas eu comprar isso aí para mim, não dá", observou.