André Marques reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 18:22 | Atualizado 10/03/2021 18:31

Boninho bateu o martelo do nome do apresentador de 'No Limite': André Marques. Sim, minha gente! O já comandante de 'The Voice Kids' e 'The Voice +' foi o escolhido pelo diretor para assumir a atração, que irá reunir ex-BBBs. Por causa da nova versão do reality de desafios, resistência e coragem, que será gravado em uma praia no Nordeste em breve, Marques vai ter que deixar o The Voice Kids . O novo apresentador do musical para crianças é Marcio Garcia.