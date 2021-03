Ronaldo e Celina Locks Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 19:03 | Atualizado 10/03/2021 19:21

Depois de algumas fotos nas redes sociais com vestido solto e mão próxima a barriga nos últimos dias, a mulher do ex-jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno, acabou com o mistério. A suposta gravidez sugerida e até festejada por amigos do casal como Sabrina Sato, Marina Ruy Barbosa, Gloria Maria, entre outros, era uma jogada de marketing.

Celina Locks anunciou nesta quarta-feira (10) o nascimento de um perfume e não que carregava um bebê no ventre. Ou seja, não vem o quinto filho do empresário e o dono de clube do Campeonato Espanhol, o Real Valladolid. A influenciadora e ex-modelo virou mesmo uma empresária com a criação de uma marca de cosméticos, a Celina Locks beauty, que em breve irá lançar outros produtos. A assessoria de imprensa de Celina confirmou para a coluna que ela não está grávida.

"Resolvi empreender com uma marca de cosméticos, porque desde muito nova sempre fui apaixonada pelo universo de beleza. A formulação, o desenvolvimento, e a identidade visual da embalagem sempre me brilhou muito os olhos. E conseguir trazer isso em um produto inovador me traz muita alegria", disse Celina à coluna.

Ela também falou dos comentários e felicitações dos amigos, que pensavam em uma gestação. "Fiquei muito feliz pelo carinho de todos ! Deu pra sentir a felicidade de todos quando realmente for uma gravidez", completou.

