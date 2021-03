Mc Kátia, Bruno De Simone e Mc Nem Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 20:28

Após quase 15 anos separadas, Mc Kátia e Mc Nem voltaram a se falar. A reconciliação só foi possível, segundo elas, graças ao amigo Carlos Calazans e ao entrevistador Bruno De Simone. O youtuber havia entrevistado as duas no fim do ano passado começou uma verdadeira peregrinação para unir as duas, que antes eram tão amigas. O resultado foi a gravação do clipe 'O Duelo', lançado ontem, onde tanto bruno como Carlos, fazem participação. Bruno ainda entrevistou as duas MCs para o seu canal 'Na Real'. Na entrevista, que vai ao ar hoje, às 11h, elas contam o quanto foram roubadas pelo antigo empresário.