João Gabriel Vasconcellos e Jessica Aronis Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 05:00 | Atualizado 11/03/2021 08:40

fotogaleria

Em outubro de 2018, o ator João Gabriel Vasconcellos foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher, Jessica Aronis. Na época, a modelo e influenciadora alegou ter sofrido humilhações, tapas, socos, asfixia, chutes, empurrões e puxões de cabelo durante seis anos.

O caso foi parar na Justiça e, em janeiro último, saiu o resultado: João Gabriel foi absolvido por inexistência de provas. O intérprete de Armando em 'Chiquititas', novela reprisada agora no SBT, decidiu entrar com uma ação indenizatória contra Jessica por fraude processual e denunciação caluniosa. "Fiquei muito tempo calado e tive a minha vida arruinada. Mas passou, e eu quero Justiça", desabafou o ator, de 34 anos, com exclusividade à coluna.



Publicidade

De acordo com o advogado de João Gabriel, Daniel Roriz, a ação é uma reparação moral. "O meu cliente não quer enriquecer às custas de nenhum processo judicial e muito menos da ex-mulher. Mas ele quer a retratação por tudo o que sofreu com ofensas, perseguições e perdas. Isso não significa que essa reparação moral não possa também se traduzir numa decisão judicial por meios de uma indenização financeira. O que interessa a ele é uma indenização moral, ele tem essa preocupação e consciência de certo e errado que fez, mas tem também a consciência de que ele foi altamente prejudicado com as acusações infundadas", explicou Roriz.

Agora que provou sua inocência nos tribunais, João Gabriel pretende retomar sua carreira de ator e conciliá-la com a de empresário. Em conversa com a coluna, ele ainda falou sobre o quanto as acusações afetaram diretamente sua trajetória na dramaturgia.



Publicidade

"Eu estudei a minha vida inteira pra isso (atuar). Eu tinha acabado de encerrar uma série de HBO, tinha terminado de rodar também a novela 'Chiquititas' e uma série sobre feminismo na Netflix com um dos papéis principais, que caiu por causa das repercussão das acusações. Antes de conhecer minha ex, a primeira coisa que eu fiz na vida foi ser ator, é a minha profissão. Toda essa acusação me tirou a possibilidade de exercer o meu ofício. Pretendo conciliar a carreira de ator com a de empresário, que é o que eu faço atualmente no meu restaurante".



A coluna procurou Jessica Aronis e seu advogado, Marcelo Feller, mas eles não retornaram o contato até o fechamento da matéria.