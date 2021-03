No quarto secreto, Carla Diaz relembra Gleici Damasceno: 'Abençoadas' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 05:49 | Atualizado 11/03/2021 07:27

Na madrugada desta quinta-feira (11), Rodolffo resolveu falar do passado amoroso de Carla Diaz. O sertanejo contou a Arthur que ela já ficou com um amigão dele. A sister, assistindo a cena do quarto secreto, mandou ele ficar quieto. Pois bem. O fato é que a atriz já trocou beijos com Fernando Zor, da dupla com Sorocaba.

Os dois ficaram no Carnaval de 2019, num camarote na Marquês de Sapucaí. O beijo aconteceu no dia 4 de março, depois da apresentação da Grande Rio, escola em que a atriz desfilou como musa naquele ano. Na época, Carla disse que os dois estavam 'se conhecendo melhor'.

Publicidade

Em dezembro de 2018, o sertanejo terminou o casamento de 13 anos com Mikelly Medeiros, mãe da sua filha Alice, de 4 anos. No início de janeiro de 2019, Fernando viajou com Maiara, sua atual namorada.

Por falar em Carla, segundo Boninho, ela retorna ao jogo ao meio-dia desta quinta (11). Ao que tudo indica, vestida de dummy.