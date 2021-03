Arthur reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 06:12 | Atualizado 11/03/2021 06:15

Na madrugada desta quinta-feira (11), Arthur, Caio e Fiuk cantam um trecho da canção 'Recairei', que toca na festa do líder Rodolffo. Caio brinca com a letra da música: "Eu superei, não. Viu?". O crossfiteiro acrescenta: "Nunca supera". O cantor, então, alfineta o capixaba: "Você não supera mesmo. Você tem problema em superar. Tem seis semanas que você não me supera".



Arthur logo responde: "Tem seis anos que eu estou apaixonado. Eu estou falando do amor da minha vida".