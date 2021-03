GKAY mudou o visual e agora está mais loira do que nunca Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 08:55 | Atualizado 11/03/2021 08:57

A influenciadora digital Gkay anda um pouco decepcionada com uma conclusão que ela chegou depois de ter feito várias cirurgias plásticas. Em conversa com Sabrina Sato, Gessica revelou que sua vida sexual era mais 'quente' antes da fama. "A minha [vida sexual] piorou e eu não sei o que aconteceu. Antes da fama eu não tinha plástica, não tinha peito, não tinha nada e eu era assim... chovendo boy toda hora. Agora sou eu que tenho que correr atrás. Eu tenho que mandar direct e dizer: 'Ó, meu amor... eu quero ficar com você, com você, de beijar de língua'. É isso, se eu não disser, não acontece, não tem nada para mim".

"A gente como mulher já é acostuma a ser subestimada desde sempre. Para a mulher se destacar, ela tem que fazer algo extraordinariamente grande, então, assim... a gente já é acostumada a ser subjugada, colocada em uma posição mais baixa", completou no programa da apresentadora da Record no Youtube.