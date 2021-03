Carla Diaz dá banana a Fiuk Reprodução GloboPlay

Publicado 11/03/2021 12:37

Após retornar à casa mais vigiada do Brasil no início da tarde desta quinta-feira (11), Carla Diaz, cumprimentou a todos na casa, principalmente seus aliados no jogo e, logo em seguida, teve uma rápida conversa com o brother Fiuk. O cantor chegou até a sister para dizer que a volta dela pode fazer ele mudar um pouco sua visão de jogo.

"Eu duvidei muito de você e não vou negar. Talvez a sua vinda seja pra eu ressignificar alguma coisa", disse Fiuk, que ganhou uma resposta de Carla: "Você me interpretou de uma maneira equivocada. Só repensa. Eu tô de coração aberto", disse a loura, que em seguida voltou até a cozinha e pegou uma banana em cima da geladeira para entregar a Fiuk. "A transparência que você espera, eu também espero", finalizou a atriz.